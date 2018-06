Berlin (dpa) - Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat einen eigenen Standort in Berlin. Ministerin Johanna Wanka nahm symbolisch einen großen Schlüssel entgegen. Damit haben die bisher auf drei Berliner Gebäude verteilten knapp 300 Mitarbeiter ein gemeinsames Domizil. Das Gebäude ist gleich so groß konzipiert, dass bei einer möglichen Änderung des Bonn-Berlin-Gesetzes auch die noch in Bonn verbliebenen rund 700 Mitarbeiter darin Platz finden könnten. Die für sie vorgesehen Büroflächen werden erst einmal untervermietet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.