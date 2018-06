Barcelona (AFP) Nach dem umstrittenen symbolischen Referendum über die Abspaltung von Spanien will Katalanen-Präsident Artur Mas mit vorgezogenen Regionalwahlen die Unabhängigkeit vorantreiben. Neuwahlen seien nun "der einzige Weg" für die Katalanen, ihre Meinung zu der existenziellen Frage kundzutun. Vor 3000 Anhängern legte Mas am Dienstagabend in Barcelona einen detaillierten Plan für Neuwahlen vor, auf ein Datum legte er sich aber noch nicht fest.

