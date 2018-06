Beirut (AFP) Die syrische Luftwaffe hat am Dienstag nach Angaben von Aktivisten bei zwei Angriffen auf die Stadt Raka, einer Hochburg der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS), mindestens 23 Zivilisten getötet. Unter den Toten waren der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte zufolge auch drei Kinder. Der Leiter der Beobachtungsstelle, Rami Abdel Rahman, erklärte, nach dem ersten Angriff auf das Industriegebiet von Raka, seien Menschen herbeigeeilt, um den Opfern zu helfen. In diesem Moment sei der zweite Angriff erfolgt. Es habe dutzende Verletzte gegeben.

