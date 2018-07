Frankfurt/Main (dpa) - Im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn hat die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer einen Streik über die Weihnachtsfeiertage ausgeschlossen. Das hat GDL-Chef Claus Weselsky dem ARD-Wirtschaftsmagazin "Plusminus" gesagt. Weihnachten sei eine friedvolle Zeit. An solchen hohen Feiertagen habe man noch nie gestreikt, ergänzte GDL-Sprecherin Gerda Seibert. Man sei außerdem gerade voll im Verhandlungsmodus. Am Freitag steht in Berlin die nächste Verhandlungsrunde mit der Bahn an.

