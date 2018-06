Tunis (AFP) Das neue Parlament Tunesiens wird am kommenden Dienstag erstmalig zu einer Sitzung zusammentreten. Der Vorsitzende der Verfassungsgebenden Versammlung, Mustafa Ben Jafaar, teilte am Dienstag mit, die Mitglieder der Versammlung der Volksvertreter würden zu ihrer Antrittssitzung am Vormittag des 2. Dezembers zusammenkommen. Das Parlament war am 26. Oktober gewählt worden, wobei die anti-islamistische Partei Nidaa Tounès als stärkste Kraft hervorging. Allerdings ist die Partei auf die Unterstützung anderer Fraktionen im Parlament angewiesen, um eine Regierung zu bilden.

