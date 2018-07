Straßburg (AFP) Papst Franziskus ist am Dienstag zu einem Kurzbesuch in Straßburg eingetroffen, wo er zunächst im Europaparlament und anschließend im Europarat sprechen will. Bei seinem Eintreffen am Parlament wurde das Oberhaupt der katholischen Kirche am Vormittag von Parlamentspräsident Martin Schulz (SPD) begrüßt. Zuvor wurde der 77-Jährige am Straßburger Flughafen von der französischen Umweltministerin Ségolène Royal und dem Bürgermeister der Elsass-Metropole, Roland Ries, in Empfang genommen.

