Hongkong (AFP) Bei der Räumung einer Straßenblockade der Demokratiebewegung in Hongkong hat die Polizei der chinesischen Sonderverwaltungszone am Dienstag 80 Menschen festgenommen. Die Festnahmen seien wegen der Weigerung erfolgt, einem Gerichtsbeschluss zur Räumung der Barrikade im Geschäftsviertel Mongkok Folge zu leisten, sowie wegen Angriffen auf die Polizei und der Teilnahme an einer illegalen Versammlung, sagte eine Polizeisprecherin. Zuvor hatten Arbeiter unter dem Schutz der Polizei Barrikaden in einer belebten Geschäftsstraße von Mongkok entfernt.

