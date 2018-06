New York (AFP) Exklusive Konzertkarten gibt es viele, doch eine Sondervorstellung von Rock-Legende Bob Dylan für nur eine einzige Person ist wohl eine echte Rarität. Der schwedische TV-Star Fredrik Wikingsson durfte sich über eine genau solche freuen, als Dylan und dessen Band am vergangenen Sonntag an der Philadelphia Academy of Music ihm allein ein Konzert gaben. Der erklärte Dylan-Fan Wikingsson arbeitet derzeit an einer Serie darüber, wie eigentlich für große Menschenmengen gedachte Veranstaltungen auf allein anwesende Personen wirken.

