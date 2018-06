Moskau (AFP) Nach der Gewalteskalation in Ferguson hat Russland den USA schwere Vorwürfe gemacht. Die Unruhen nach dem Verzicht auf eine Anklage wegen der tödlichen Polizeischüsse auf einen schwarzen Teenager seien "ein weiteres und sehr besorgniserregendes Zeichen" für die US-Regierung, erklärte das russische Außenministerium am Dienstag. Es zeige, dass es für Washington "endlich an der Zeit" sei, die "massiven internen Problemen" bei der Einhaltung der Menschenrechte anzugehen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.