Washington (AFP) Nach den tödlichen Schüssen auf einen Zwölfjährigen mit einer Spielzeugpistole hat die Polizei in Cleveland den verantwortlichen Beamten in Schutz genommen. Der Polizeichef der Stadt im US-Bundesstaat Ohio, Calvin Williams, sagte am Montag auf einer Pressekonferenz, kein Polizist in Cleveland wolle auf die Straße gehen "und ein Kind erschießen". Der Beamte, der geschossen habe, sei wegen der "Tragödie" am Boden zerstört. Gleichwohl habe er "sich verteidigen müssen".

