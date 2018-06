Champery (SID) - Die deutschen Curler haben bei der EM in Champéry einen schwarzen Turniertag erwischt. Sowohl die Männer um Skip Alexander Baumann als auch die Frauen um Ex-Weltmeisterin Andrea Schöpp kassierten jeweils zwei Niederlagen.

Nach dem 7:8 gegen Italien verloren Baumann (Schwenningen) und seine Crew auch gegen die Schweiz 4:6 und weisen in der Gruppe A eine Bilanz von drei Siegen und vier Niederlagen auf.

"Das gehört auch zum Lehrgeld, das wir hier zahlen", sagte Bundestrainer Thomas Lips: "Immerhin ist jetzt, zwei Runden vor Ende, der Abstieg bereits vermieden. Wir haben gegen Dänemark und Lettland gewonnen, so dass, selbst wenn diese noch zweimal siegen würden und am Ende auch drei Siege hätten, beide hinter uns bleiben müssten." Am Mittwoch trifft Baumann auf den Olympia-Vierten Norwegen und Olympiasieger Schweden.

Auch die deutschen Frauen um Skip Andrea Schöpp (Riessersee) mussten sich in der ersten Partie des Tages Russland mit 6:9 geschlagen geben. Danach war Schottland beim 2:10 eine Nummer zu groß.

Die beiden deutschen Mannschaften wollen dem Deutschen Curling-Verband (DCV) in Champéry die WM-Tickets für 2015 sichern. Dafür ist jeweils ein achter Platz notwendig. Die beiden Weltmeisterschaften 2015 finden vom 14. bis 22. März in Sapporo (Männer) und vom 28. März bis 5. April in Halifax/Kanada (Frauen) statt.