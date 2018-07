Nikosia (AFP) Zyperns Präsident Nicos Anastasiades soll Anfang Dezember in einer US-Klinik am Herzen operiert werden. Der 68-jährige konservative Politiker werde am Samstag nach New York aufbrechen, wo am 4. Dezember in einer Spezialklinik die Herzoperation stattfinden solle, sagte Regierungssprecher Nicos Christodoulides am Dienstag. Demnach ist ein Eingriff an der Mitralklappe auf der linken Herzseite geplant, der meist mit einem Katheter vorgenommen wird.

