Kairo (AFP) In Ägypten sind 78 minderjährige Anhänger des gestürzten Präsidenten Mohammed Mursi zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Ein Gericht in der Hafenstadt Alexandria verurteilte am Mittwoch die Jungen im Alter von 13 bis 17 Jahren zu zwei bis fünf Jahren Gefängnis. Ihnen wurde vorgeworfen, in den vergangenen Monaten an Demonstrationen teilgenommen zu haben, zu denen die islamistische Muslimbruderschaft aufgerufen hatte, wie die staatliche Nachrichtenagentur Mena berichtete. Kairo hat die Muslimbruderschaft als "terroristische Organisation" verboten.

