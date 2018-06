New York (dpa) - Die Wall Street hat ihre Rekordfahrt langsam wieder aufgenommen. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit plus 0,07 Prozent bei 17 827,75 Punkten so hoch wie nie zuvor. Der Euro konnte sich nach den schwächeren US-Daten weiter erholen und die Marke von 1,25 Dollar zurückerobern. Er wurde bei 1,2510 Dollar gehandelt.

