Hongkong (AFP) Bei der Räumung einer weiteren Straßenblockade der Demokratiebewegung in Hongkong ist es in der chinesischen Sonderverwaltungszone am Mittwoch zu neuen Zusammenstößen gekommen. Mehrere hundert Polizisten drängten Demonstranten mit Schlagstöcken zurück, als Arbeiter den Hauptteil eines Protestlagers im Geschäftsviertel Mongkok abbauten. Zwei Stunden nach Beginn des Einsatzes harrten dort nur noch einige Dutzend Demonstranten aus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.