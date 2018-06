Peking (AFP) Beim Ausbruch eines Feuers in einer Kohlegrube im Nordosten von China sind mindestens 24 Menschen gestorben. Wie die Nachrichtenagentur Xinhua am Mittwoch berichtete, wurden außerdem 52 Kumpel bei dem Unglück in der Provinz Liaoning verletzt. Die staatliche Nachrichtenagentur bezog sich auf Angaben des Minenbetreibers, der Fuxin Coal Corporation. Zur Unfallursache wurde aber zunächst nichts bekannt.

