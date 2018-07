London (AFP) Die Europäische Zentralbank (EZB) könnte bereits Anfang 2015 über den Ankauf von Staatsanleihen im Kampf gegen die niedrige Inflation in der Eurozone entscheiden. "Während des ersten Quartals kommenden Jahres" könne die Zentralbank besser abschätzen, ob die bislang getroffenen Maßnahmen ausreichend seien, erklärte EZB-Vizepräsident Vitor Constancio am Mittwoch in London. Falls nicht, müsse die EZB überlegen, "auch Staatsanleihen" zu kaufen.

