Berlin (AFP) Die gesetzlichen Krankenversicherungen in Deutschland haben im vergangenen Jahr für Prävention und Gesundheitsförderung zwölf Prozent mehr ausgegeben als 2013. Insgesamt seien dafür 267 Millionen Euro geflossen, teilte der Spitzenverband der Kassen (GKV) am Mittwoch in Berlin mit.

