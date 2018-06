Wiesbaden (AFP) Ob befristet, als Zeitarbeiter, geringfügig beschäftigt oder in Teilzeit mit bis zu 20 Wochenstunden - gut jeder fünfte Erwerbstätige in Deutschland geht einer sogenannten atypischen Beschäftigung nach. Ihr Anteil an allen Erwerbstätigen habe im Jahr 2013 bei 21,4 Prozent gelegen, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mit. Betroffen waren 7,6 Millionen Menschen - 71.000 weniger als im Jahr 2012.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.