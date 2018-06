Berlin (AFP) Die Kontrolleure der amtlichen Lebensmittelüberwachung hatten 2013 etwas seltener Grund zu Beanstandungen als im Jahr zuvor. Von knapp 400.000 Proben seien elf Prozent beanstandet worden, teilte das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) am Mittwoch mit. 2012 lag die Quote noch bei zwölf Prozent. Ein Problem sieht das Amt bei der Essensausgabe an Schulen und Kindertagesstätten. Viele der Küchen würden Speisen nicht ausreichend warm halten.

