Berlin (AFP) Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) hat die Einigung auf eine Frauenquote für Führungspositionen in der Wirtschaft als "historische Entscheidung" bezeichnet. In Deutschland sei "jahrzehntelang" über die Quote diskutiert worden, sagte Maas am Mittwoch im ZDF-"Morgenmagazin". "Jetzt kommt sie und damit wird Deutschland auch ein Stück moderner werden."

