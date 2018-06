Berlin (AFP) Im Konflikt um die Ukraine hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ihre Haltung gegenüber Russland bekräftigt. Es gebe nichts, das die Annexion der Schwarzmeerhalbinsel Krim oder "die direkte oder indirekte Beteiligung Russlands an den Kämpfen in Donezk oder Lugansk" rechtfertige, sagte Merkel am Mittwoch im Bundestag in Berlin. "Das Vorgehen Russlands stellt die europäische Friedensordnung in Frage und bricht internationales Recht", fügte sie hinzu. Militärisch sei der Konflikt nicht zu lösen. Nötig seien Gespräche und auch weiterhin Sanktionen gegen Moskau.

