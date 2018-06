Berlin (AFP) Für Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) markiert der Haushalt für 2015 ohne neue Schulden einen "Wendepunkt" in Deutschland. "Denn in diesem Haushalt muss der Bund im kommenden Jahr erstmals seit 46 Jahren keine neuen Schulden machen, um seine Vorhaben und Verpflichtungen zahlen zu können", sagte Merkel am Mittwoch in der Haushaltsdebatte des Bundestags. Dies könne angesichts der weltweiten Krisen einschließlich der Auswirkungen der Russland-Sanktionen auch auf die deutsche Wirtschaft "gar nicht hoch genug angesehen werden".

