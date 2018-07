Hamm (AFP) Ein Mann hat am Mittwoch in einer Seniorenwohnanlage im nordrhein-westfälischen Hamm einen anderen Menschen und sich selbst erschossen. Der Täter verletzte außerdem mindestens zwei weitere Menschen schwer und einen leicht, wie die Staatsanwaltschaft Dortmund und die Polizei in Hamm mitteilten.

