München (AFP) Von tausenden im Irak und in Syrien von Islamisten verschleppten Jesiden sind offenbar einige mit in Deutschland gesammeltem Geld freigekauft worden. Das berichteten der Bayerische Rundfunk (BR) und "Die Zeit" am Mittwoch in einer Vorabmeldung. In den vergangenen Wochen habe die jesidische Gemeinschaft in Deutschland vierstellige Beträge gesammelt und damit über Zwischenhändler in der Region Geiseln freigekauft, heißt es unter Berufung auf einen jesidischen Verbandsfunktionär.

