Berlin (AFP) Der seit Oktober an der Börse notierte Online-Modehändler Zalando ist nach eigenen Angaben auf dem Weg aus den roten Zahlen. Für das Geschäftsjahr 2014 erwarte das Unternehmen erstmals einen "leicht positiven Betriebsgewinn", teilte Vorstandsmitglied Rubin Ritter am Mittwoch bei der Bekanntgabe der Ergebnisse für das dritte Quartal mit. Zalando wachse "weiter schneller als der Online-Modemarkt", der allerdings wegen des milden Wetters einen "schweren Start" in die Herbst- und Wintersaison gehabt habe.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.