Straßburg (AFP) EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat am Mittwoch sein milliardenschweres Investitionsprogramm für die europäische Wirtschaft vorgestellt. Der Plan habe das Ziel, Investitionen in Europa von mindestens 315 Milliarden Euro in den kommenden Jahren auszulösen, sagte Juncker am Mittwoch im Europäischen Parlament in Straßburg. Er wies vorab geäußerte Kritik zurück, Brüssel stelle für den Plan kein neues Geld zur Verfügung. "Wir schichten nicht nur Geld um", sagte Juncker. Ziel sei es, die Mittel angesichts leerer Staatskassen effektiv einzusetzen und private Anleger zu Investitionen zu bewegen.

