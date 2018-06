Paris (AFP) Ein bislang unbekannter Brief des französischen Schriftstellers Albert Camus an seinen Weggefährten Jean-Paul Sartre ist im Haus eines Autogrammsammlers in Frankreich entdeckt worden. Ein Experte der Bücherei Le Pas Sage in Paris bestätigte am Dienstag die Authentizität des Schreibens, das demnach im März oder April 1951 verfasst worden sein könnte. Der Brief beginnt mit "Mein lieber Sartre" und dreht sich dann um ein von Sartre geplantes Theaterstück. Camus verfasste den Brief in seiner Wohnung in der Rue Madame, wo er zwischen 1950 und 1954 wohnte.

