Paris (AFP) Der Milliarden-Investitionsplan der EU-Kommission ist bei der sozialistischen Regierung in Paris auf Zustimmung gestoßen. "Frankreich befürwortet den Vorschlag" von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, wie Regierungssprecher Stéphane Le Foll am Mittwoch nach einer Kabinettsitzung der französischen Regierung sagte. Er fügte allerdings hinzu, dass der Plan noch verbessert werden könne, "damit Investitionen und also Wachstum eine Priorität Europas sind".

