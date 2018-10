Leverkusen (dpa) - Borussia Dortmund hat gute Chancen, die Vorrunde der Champions League als Gruppensieger abzuschließen. Schon bei einem Unentschieden am Abend im Duell mit dem FC Arsenal in London wäre der deutlich führende Revierclub nicht mehr vom ersten Rang der Gruppe D zu verdrängen. Auch Bayer Leverkusen hat große Pläne: Das Team will gegen AS Monaco nicht nur den Achtelfinaleinzug perfekt machen, sondern vorzeitig auch den Sieg in der Gruppe C. "Das ist unser klares Ziel", sagte Bayer-Trainer Roger Schmidt.

