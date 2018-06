Leverkusen (dpa) - Bayer Leverkusen hat dank der Schützenhilfe von Zenit St. Petersburg vorzeitig das Achtelfinale der Champions League erreicht. Der russische Erstligist besiegte im heimischen Stadion den portugiesischen Meister Benfica Lissabon mit 1:0. Damit stand Leverkusen bereits vor seiner Partie in der Gruppe C an diesem Abend gegen den AS Monaco im Achtelfinale. Ein Punktgewinn würde dem Werksverein bereits zum Gruppensieg verhelfen.

