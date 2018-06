São Paulo (SID) - Brasiliens Fußball-Legende Pelé muss weiterhin wegen einer Harnwegsinfektion im Albert-Einstein-Krankenhaus in São Paulo behandelt werden. Dies gab das Hospital am Mittwoch in einer Erklärung bekannt.

"Der Patient Edson Arantes do Nascimento bekommt weiter intravenös Antibiotika, sein Zustand ist im Moment stabil", heißt es in dem Statement. Einen möglichen Entlassungstermin wollte das Krankenhaus nicht nennen.

Der 74-Jährige hatte sich am Montag nur neun Tage nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus erneut in klinische Obhut begeben müssen. Bei einer Routine-Untersuchung nach seiner Nierenstein-Operation wurde die Harnwegsinfektion festgestellt.

Pelé war am 12. November mit Magenproblemen ins gleiche Krankenhaus eingeliefert worden, wo die Ärzte beim dreimaligen Weltmeister umgehend Nierensteine operativ entfernten.