London (AFP) Die Auszeichnung des früheren britischen Premierministers Tony Blair mit dem "Global Legacy Award" ist innerhalb der Kinderrechtsorganisation Save the Children auf massive Kritik gestoßen. Wie die britische Zeitung "The Guardian" am Mittwoch berichtete, unterzeichneten etwa 200 Mitarbeiter einen Protestbrief, nachdem die US-Zweigstelle der Organisation Blair den Preis überreicht hatte. Der Ex-Premier wurde wegen seines Einsatzes für einen Schuldenerlass für Entwicklungsländer sowie seines fortdauernden Engagements in Afrika geehrt.

