Bagdad (AFP) Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat am Mittwoch erneut die Stadt Ramadi im Westirak angegriffen. Regierungstruppen und verbündete Stammeskämpfer seien im Einsatz, um den Sitz der Provinzregierung im Stadtzentrum gegen die vorrückenden Extremisten zu verteidigen, sagten ranghohe Polizeivertreter. Der Gouverneur von Anbar, Ahmed al-Dulaimi, warnte vor den Folgen einer militärischen Niederlage in Ramadi. "Wenn wir Anbar verlieren, verlieren wir den Irak", sagte der verletzte Politiker, der derzeit in Deutschland behandelt wird, einem irakischen Fernsehsender.

