Neapel (AFP) Die italienische Polizei hat in Neapel ein bedeutendes Netzwerk von Geldfälschern zerschlagen, das den Handel mit gefälschten Euros in mehreren Ländern kontrolliert haben soll. Der Schlag gegen die Bande sei mit Hilfe der europäischen Polizeibehörde Europol gelungen, sagte der Staatsanwaltschaft von Neapel, Giovanno Colangelo, bei einer Pressekonferenz. Insgesamt wurden demnach 53 Verdächtige festgenommen, die der sogenannten "Napoli-Gruppe" zugerechnet werden. Diese war unter anderem auch in Deutschland aktiv.

