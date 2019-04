Hamburg (dpa) - Das Leben von Topmodel Lena Gercke (26) ist durch ihren Verlobten, Fußball-Nationalspieler Sami Khedira (27),

viel gesünder geworden.

"Dadurch, dass ich mit jemandem zusammen bin, der sehr an seinem Körper arbeitet und viel trainiert, werde ich mitgezogen", sagte sie der Zeitschrift "Gala". "Ich ernähre mich seitdem gesünder und achte mehr auf meinen Körper." Das Paar hat seinen Lebensmittelpunkt in Spanien. Khedira steht bei Real Madrid unter Vertrag. Für das Model ist Spanien ein idealer Rückzugsort: "Ich finde es sehr angenehm, in einem Land zu leben, wo es egal ist, was ich mache und wie ich rumlaufe", sagte sie der Zeitschrift.