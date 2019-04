Berlin (dpa) - Sänger Sasha (42) hält sich selbst nicht für einen idealen Schwiegersohn. "Ein Typ, der nie zu Hause ist, ist nicht besonders empfehlenswert", sagte er dem Magazin "Ok!".

Allerdings liegen seine stürmische Zeiten hinter ihm, nächstes Jahr will der Musiker seine Freundin heiraten. Und natürlich will er alles tun, damit die Ehe funktioniert: "Julia hat mich stark gemacht. Mein Leben ist einfach schöner, wenn sie dabei ist!" Das neue Album des Sängers mit dem Titel "The One" kommt am 5. Dezember auf den Markt.

Sashas offizielle Website

Sasha auf Facebook