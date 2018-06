Jerusalem (AFP) Das umstrittene Gesetzesprojekt zur Definition Israels als Nationalstaat ausschließlich des jüdischen Volkes ist auf scharfe Kritik auch von Präsident Reuven Rivlin gestoßen. Die Verfasser der Unabhängigkeitserklärung von 1948, die den jüdischen Charakter des Staates genauso stark betont wie die Gleichberechtigung aller Bürger egal welcher Rasse oder Religion, hätten "in ihrer großen Weisheit darauf bestanden, dass sich die arabische Volksgruppe in Israel nicht so fühlen muss wie die Juden im Exil", sagte Rivlin am Dienstagabend in Eilat.

