Den Haag (AFP) In Amsterdam sind zwei junge britische Touristen nach dem Einschnupfen von Heroin gestorben, das sie irrtümlich für Kokain hielten. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte, wurden die Leichen der beiden 20 und 21 Jahre alten Männer am Dienstag in einem Amsterdamer Hotel gefunden.

