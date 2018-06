Madrid (AFP) Gegen Zahlung von 50.000 Euro Kaution haben die spanischen Behörden das Greenpeace-Schiff "Arctic Sunrise" am Mittwoch aus dem Hafen der Kanaren-Insel Lanzarote fahren lassen. Das Schiff sei am Nachmittag aufgebrochen und habe Kurs auf Valencia in Ostspanien genommen, teilte die Umweltschutzgruppe mit. Die spanische Marine hatte die "Arctic Sunrise" am 18. November nach einer Protestaktion gegen geplante Ölbohrungen im Hafen von Arrecife festgesetzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.