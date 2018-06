Jekaterinburg (SID) - Der 1. FC Saarbrücken hat in der Tischtennis-Champions-League den vorzeitigen Einzug ins Viertelfinale verpasst. Beim ungeschlagenen Tabellenführer TTSC UMMC aus Russland unterlag das Team um Mannschafts-Europameister Tiago Apolonia mit 0:3. In der Gruppe C belegt Saarbrücken nach fünf Spielen weiter den zweiten Platz, der zur Teilnahme an der K.o.-Runde berechtigt.