Pretoria (AFP) Der südafrikanische Präsident Jacob Zuma hat von Israel einen "vollständigen Siedlungsstopp" in den besetzten Palästinensergebieten und in Ostjerusalem gefordert. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas in Pretoria sagte er am Mittwoch, die einzige Möglichkeit, zu der auch von der UNO geforderten Zwei-Staaten-Lösung zu kommen, seien "aufrichtige und ernsthafte Verhandlungen" zwischen den Palästinensern und dem Staat Israel. Südafrika sei bereit, auf dem Weg zu einem "dauerhaften Frieden" zu helfen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.