Beirut (AFP) Bei den Angriffen der syrischen Luftwaffe auf die Stadt Raka sind neuen Angaben zufolge fast hundert Menschen getötet worden. Wie die oppositionelle Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Mittwoch mitteilte, wurden bei den Angriffen auf die selbstproklamierte Hauptstadt der Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) am Dienstag mindestens 95 Menschen getötet, darunter mindestens 52 Zivilisten. Am Dienstag war zunächst von 67 Todesopfern die Rede gewesen.

