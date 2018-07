Straßburg (AFP) EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat am Mittwoch sein milliardenschweres Investitionsprogramm für die europäische Wirtschaft vorgestellt. Der Plan habe das Ziel, Investitionen in Europa von mindestens 315 Milliarden Euro in den kommenden drei Jahren auszulösen, sagte Juncker am Mittwoch im Europäischen Parlament in Straßburg. Neben Strukturreformen und Haushaltsdisziplin sei der Investitionsplan "das fehlende Stück im Puzzle", um Europas Konjunktur nach Jahren der Krise anzukurbeln und Arbeitsplätze zu schaffen.

