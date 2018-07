Kiew (AFP) Nato-Oberkommandeur Philip Breedlove hat sich besorgt gezeigt über die Konzentration russischer Streitkräfte auf der von Russland annektieren Halbinsel Krim. "Die auf der Krim in Stellung gebrachten Kapazitäten werden sich auf die gesamte Schwarzmeer-Region auswirken", sagte der Kommandeur der US-Streitkräfte in Europa am Mittwoch in Kiew. Die von Russland verlegten Marschflugkörper und Boden-Luft-Raketen würden Moskaus militärisches Gewicht in der Region verschieben. Die Nato suche nach Anzeichen, ob auch Atomwaffen auf die Krim verlegt würden, sagte Breedlove.

