New York (AFP) Nach der Entscheidung gegen einen Prozess wegen der Todesschüsse von Ferguson haben in den USA den zweiten Tag infolge landesweit viele Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert. In der Ostküstenmetropole New York gingen in der Nacht zum Mittwoch tausende Menschen auf die Straßen und blockierten diese an mehreren Stellen, so dass der Verkehr auf Brücken und in Tunneln ins Stocken geriet. Mehrere Menschen wurden festgenommen.

