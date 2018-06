Ferguson (AFP) Bei landesweiten Protesten in den USA haben Demonstranten ein juristisches Nachspiel der tödlichen Polizeischüsse auf einen schwarzen Jugendlichen in Ferguson gefordert. US-Medien zufolge gingen in der Nacht zum Mittwoch in mehr als 170 Städten Menschen auf die Straße. Der weiße Polizist Darren Wilson verteidigte in seinem ersten Fernsehinterview die Schüsse auf den Jugendlichen Michael Brown und sagte, er habe ein "reines Gewissen".

