Ferguson (AFP) Nach den schweren Krawallen in Ferguson hat sich der Todesschütze erstmals im US-Fernsehen zu Wort gemeldet. Der weiße Polizist Darren Wilson, der im August den schwarzen Teenager Michael Brown erschossen hatte, sagte am Mittwoch dem Sender ABC, dass er seinen Job "richtig gemacht" habe und wieder so handeln würde. In Ferguson und vielen anderen Städten protestierten erneut zahlreiche Menschen dagegen, dass Wilson nicht angeklagt wird.

