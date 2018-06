Caracas (AFP) Aus einem Gefängnis vor der venezolanischen Hauptstadt Caracas sind am Mittwoch 41 Schwerverbrecher ausgebrochen. Die Gruppe sei um 02.00 Uhr am Morgen durch ein "Loch in der Wand" entkommen, erklärte die Staatsanwaltschaft. Die Lokalzeitung "La Region" berichtete, die Mörder, Geiselnehmer und Räuber seien durch eine Hintertür entkommen, als sie in ein anderes Gefängnis verlegt werden sollten.

