Köln (SID) - Die Staffel-Olympiazweiten Claudia Nystad, Denise Herrmann (beide Oberwiesenthal), Stefanie Böhler (Ibach) und Nicole Fessel (Oberstdorf) führen das Aufgebot der deutsche Skilangläufer beim Weltcup-Auftakt am Wochenende im finnischen Kuusamo an. Hinzu kommen die Sprintspezialistinnen Hanna Kolb (Buchenberg) und Sandra Ringwald (Schonach).

Bei den Männern bietet Bundestrainer Frank Ullrich gerade einmal drei Läufer auf. Neben Josef Wenzl (Zwiesel), im Vorjahr Dritter im Sprintweltcup, starten Tim Tscharnke (Biberau) und Sebastian Eisenlauer (Sonthofen).

"Für die ersten Weltcupwettkämpfe gilt es, zunächst positive Akzente zu setzen und einen möglichst guten Saisoneinstieg zu schaffen", sagte Ullrich. In Kuusamo stehen am Samstag Sprints im klassischen Stil an, am Sonntag folgen klassische Distanzrennen über 10 (Frauen) und 15 km (Männer).